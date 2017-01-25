Ю.Луценко: для відмови РФ у видачі добровольця АТО Г.Церцвадзе є підстави
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що є підстави відмови Російській Федерації у видачі добровольця АТО, громадянина Грузії Гії Церцвадзе, який оголошений Росією у міжнародний розшук за підозрою у навмисному вбивстві і замаху на вбивство в 2003 році в Сочі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вчора я особисто переговорив з Грузинським корпусом в складі ЗСУ, з Генпрокурором Грузії І.Шотадзе та представником грузинської опозиції Г.Таргамадзе. Їхні звернення, а також аналіз положень міжнародних конвенцій дає підстави не тільки для того, щоб Гія Тсерцвадзе був звільнений з-під арешту на час екстрадиційної перевірки, але й для подальшого рішення про відмову у видачі РФ людини, яка сприяла обороні України та Грузії від російської агресії", - написав Ю.Луценко.
Нагадаємо, за даними прокуратури Києва, Солом'янським районним судом Києва застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб щодо громадянина Грузії Гії Церцвадзе, який перебуває у міжнародному розшуку та був затриманий в неділю, 15 січня, в аеропорту Жуляни.
Як зазначається, під час судового засідання адвокат затриманого в усній формі повідомила, що "її підзахисний воював на сході України на боці українських добровольчих сил, а звинувачення російської сторони щодо нього сфабриковані та носять політичний характер".
У прокуратурі додали, що у разі підтвердження інформації про участь останнього у бойових діях на сході України у складі добровольчих сил, Росії буде відмовлено у видачі цієї особи.