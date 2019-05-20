Йованович сделала заявление в связи с отъездом из Украины

"Эти 3 года в Украине незабываемые для меня, моей мамы и Скаут. Спасибо народу Украины за такой теплый прием. Уезжая, я, как и раньше, оптимистично смотрю на евроатлантическое будущее Украины и поражена стойкостью и духом украинского народа", - указала Йованович.

Напомним, посол США в Киеве Мари Йованович 20 мая завершает работу на своем посту, и перед этим она рассказала о прогрессе, которого Украина достигла за последние несколько лет.

Мари Йованович работала в Киеве с августа 2016 года.

Добавим, в США хотят вместо посла отправить в Украину временного поверенного.