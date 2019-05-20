Йованович сделала заявление в связи с отъездом из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Посол США в Киеве Мари Йованович, каденция которой завершается 20 мая, в связи с отъездом из страны, заявила, что, как и раньше, оптимистично смотрит на евроатлантическое будущее Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение американского посольства в Twitter.
"Эти 3 года в Украине незабываемые для меня, моей мамы и Скаут. Спасибо народу Украины за такой теплый прием. Уезжая, я, как и раньше, оптимистично смотрю на евроатлантическое будущее Украины и поражена стойкостью и духом украинского народа", - указала Йованович.
Напомним, посол США в Киеве Мари Йованович 20 мая завершает работу на своем посту, и перед этим она рассказала о прогрессе, которого Украина достигла за последние несколько лет.
Мари Йованович работала в Киеве с августа 2016 года.
Добавим, в США хотят вместо посла отправить в Украину временного поверенного.