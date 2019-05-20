Йованович зробила заяву у зв'язку з від'їздом з України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Посол США в Києві Марі Йованович, каденція якої завершується 20 травня, у зв'язку з від'їздом з країни, заявила, що, як і раніше, оптимістично дивиться на євроатлантичне майбутнє України. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення американського посольства у Twitter.
"Ці 3 роки в Україні незабутні для мене, моєї мами і Скаут. Дякую народу України за такий теплий прийом. Від'їжджаючи, я, як і раніше, оптимістично дивлюся на євроатлантичне майбутнє України і вражена стійкістю та духом українського народу", - вказала Йованович.
Нагадаємо, посол США у Києві Марі Йованович 20 травня завершує роботу на своїй посаді, і перед цим вона розповіла про прогрес, якого Україна досягла за останні кілька років.
Марі Йованович працювала у Києві з серпня 2016 року.
Додамо, у США хочуть замість посла відправити в Україну тимчасового повіреного.