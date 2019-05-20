Йованович зробила заяву у зв'язку з від'їздом з України

КИЇВ. 20 травня. УНН. Посол США в Києві Марі Йованович, каденція якої завершується 20 травня, у зв'язку з від'їздом з країни, заявила, що, як і раніше, оптимістично дивиться на євроатлантичне майбутнє України. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення американського посольства у Twitter.