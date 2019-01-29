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Йованович рассказала, кого США поддерживают на выборах в Украине

Йованович рассказала, кого США поддерживают на выборах в Украине

Киев  •  УНН

 • 105368 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Посол США в Украине Мари Йованович рассказала, кого на предстоящих президентских выборах поддерживают Соединенные Штаты, назвав три приоритета, которые являются важнейшими для украинцев, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"...кого поддерживают Соединенные Штаты на предстоящих выборах? Пожалуй, я вас не удивлю, если скажу, что мы поддерживаем украинский народ. Мы стоим рядом с вами, бок о бок, 27 лет независимости, 5 лет революции и войны. Ваши цели - это наши приоритеты. Почему? Потому, что стабильная демократическая Украина с процветающей экономикой это сильный партнер для Соединенных Штатов", - заявила посол.

Кроме того, отвечая на этот вопрос, посол напомнила о трех приоритетах, которые, согласно результатам опросов, являются важнейшими для украинцев. Это окончание конфликта на Востоке, экономическое благосостояние и честная власть.

Говоря о самом первом приоритете - достижении мира на востоке Украины - посол США отметила, что военного способа решения конфликта с Россией нет. Единственный способ - политический, и краеугольный камень этой стратегии - минские соглашения.

"Некоторые скептики, и их много, говорят, что минские соглашения не работают, потому что Россия их не выполняет. Мы верим, что когда-то Россия таки выполнит свои обязательства по этим соглашениям. Однако, поскольку сейчас Россия их не соблюдает, США и Европа сохраняют и усиливают санкции против России. Мы заставляем Кремль платить высокую цену за агрессию. Поэтому отбросить минские соглашения означало бы отбросить нашу возможность налагать значительные экономические санкции на агрессора", - подчеркнула дипломат.

Второй ключевой приоритет для украинцев - экономическое благосостояние.

Несмотря на богатые ресурсы, Украина могла бы процветать, одновременно, по мнению Йованович, ее сдерживает "старая олигархическая система, которая все еще цепляется за жизнь. И коррупция - ее жизнеобеспечение".

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Страна нуждается в серьезных реформах, которые могут создать экономический бум и улучшить повседневную жизнь каждого гражданина, как это произошло, например, в Польше. Если результатом этих выборов будет ускорение реформ, улучшение благосостояния не замедлит, убеждена посол США.

"Я знаю, что реформы не всегда популярны и для многих украинцев болезненны. Но если произойдет откат реформ, то это не принесет лучшего благосостояния. То, что делает жизнь украицев тяжелой, это не реформы, а именно то, что многие реформы до сих пор не завершены. Реформы надо осуществить. И побороть всепроникающую коррупцию, которая делала Украину слишком бедной слишком долго", - отметила она.

Третий приоритет - власть, которая уважает закон и демократические свободы. В том числе и право на свободные честные выборы.

"С началом президентской кампании мы в Соединенных Штатах разделяем надежды украинцев на то, что в этих выборах не будет "титушок", что участники штабов кандидатов не будут бояться избиения или запугивания, что голоса не будут покупать за деньги", - сказала Йованович.

Как сообщал УНН, 28 января состоялось очередное заседание ЦИК, на котором Комиссия зарегистрировала двух кандидатов на пост Президента Украины. Таким образом зарегистрировано уже 22 кандидата.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Украинские Национальные Новости

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