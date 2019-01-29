Йованович розповіла, кого США підтримують на виборах в Україні

"...кого підтримують Сполучені Штати на майбутніх виборах? Мабуть, я вас не здивую, коли скажу, що ми підтримуємо український народ. Ми стоїмо поряд з вами, пліч-о-пліч, 27 років незалежності, 5 років революції і війни. Ваші цілі – це наші пріоритети. Чому? Тому, що стабільна демократична Україна з процвітаючою економікою це сильний партнер для Сполучених Штатів", - заявила посол.

Крім того, відповідаючи на це запитання, посол нагадала про три пріоритети, які, згідно з результатами опитувань, є найважливішими для українців. Це закінчення конфлікту на Сході, економічний добробут і чесна влада.

Говорячи про найперший пріоритет – досягнення миру на сході України – посол США зазначила, що воєнного способу вирішення конфлікту з Росією немає. Єдиний спосіб – політичний, і наріжний камінь цієї стратегії – мінські угоди.

"Деякі скептики, і їх багато, кажуть, що мінські угоди не працюють, бо Росія їх не виконує. Ми віримо, що колись Росія таки виконає свої зобов’язання за цими угодами. Однак, оскільки зараз Росія їх не дотримується, США і Європа зберігають та посилюють санкції проти Росії. Ми примушуємо Кремль платити високу ціну за агресію. Тому відкинути мінські угоди означало б відкинути нашу можливість накладати значні економічні санкції на агресора", - підкреслила дипломат.

Другий ключовий пріоритет для українців – економічний добробут.

Зважаючи на багаті ресурси, Україна могла б процвітати, водночас, на думку Йованович, її стримує "стара олігархічна система, яка усе ще чіпляється за життя. І корупція – то її життєзабезпечення".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Індекс сприйняття корупції-2018: Україна нижче за Білорусь

Країна потребує серйозних реформ, які можуть створити економічний бум і покращити щоденне життя кожного громадянина, як це відбулось, наприклад, у Польщі. Якщо результатом цих виборів буде пришвидшення реформ, покращення добробуту не забариться, переконана посол США.

"Я знаю, що реформи не завжди популярні і для багатьох українців болючі. Але якщо відбудеться відкат реформ, то це не принесе кращого добробуту. Те, що робить життя українців важким, це не реформи, а якраз те, що багато реформ досі не завершені. Реформи треба здійснити. І побороти всепроникаючу корупцію, яка робила Україну надто бідною надто довго", - зазначила вона.

Третій пріоритет – влада, яка шанує закон і демократичні свободи. Зокрема й право на вільні чесні вибори.

"З початком президентської кампанії ми у Сполучених Штатах поділяємо сподівання українців на те, що в цих виборах не буде "тітушок", що учасники штабів кандидатів не будуть боятися побиття чи залякувань, що голоси не купуватимуть за гроші", – сказала Йованович.

Як повідомляв УНН, 28 січня відбулось чергове засідання ЦВК, на якому Комісія зареєструвала двох кандидатів на пост Президента України. Таким чином зареєстровано уже 22 кандидати.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.