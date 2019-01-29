Індекс сприйняття корупції-2018: Україна нижче за Білорусь

З-посеред усіх своїх сусідів Україна займає останнє місце – 32 бали, гірше ситуація лише в Росії – 28 балів. Україну випереджають Молдова – 33 бали, Білорусь – 44 бали, Угорщина – 46 балів, Румунія – 47 балів.

"Такий результат не відповідає задекларованим нашою країною прагненням до швидкої євроінтеграції, реформ та очищення від корупції всіх сфер життя. Якщо ситуація з корупцією в Україні продовжить змінюватися такими темпами, то наздоганяти ту ж таки Польщу доведеться не одне десятиліття", - прокоментував результати дослідження виконавчий директор українського відділення організації Андрій Боровик.

За його словами, влада повинна подвоїти свої зусилля на шляху подолання корупції, в той час як українське суспільство давно готове до цього.

Зазначається, що покращення позицій України у порівнянні з минулим роком відбулось завдяки автоматичному відшкодування податку на додану вартість, розширення системи державних закупівель ProZorro та діяльність бізнес-омбудсмена.

Більшість рекомендацій Transparency International українською владою була проігнорована, частково виконана лише рекомендація щодо створення Антикорупційного суду.

Раніше УНН повідомляв, що до продовження боротьби з корупцією Україну закликав міністр закордонних справ Німеччини.

Нагадаємо, президент Порошенко заявив, що рівень боротьби з корупцією в Україні незадовільний, і Антикорупційний суд має бути створений вже в лютому.