Индекс восприятия коррупции-2018: Украина ниже Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В рейтинге "Индекс восприятия коррупции-2018" Украина получила 120 место среди 180 стран, что на 10 позиций лучше, чем по результатам 2017 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на исследования Transparency International.
Среди всех своих соседей Украины занимает последнее место - 32 балла, хуже ситуация только в России - 28 баллов. Украину опережают Молдова - 33 балла, Беларусь - 44 балла, Венгрия - 46 баллов, Румыния - 47 баллов.
"Такой результат не соответствует декларируемым нашей страной стремлениям к быстрой евроинтеграции, реформ и очищение от коррупции всех сфер жизни. Если ситуация с коррупцией в Украине продолжит меняться такими темпами, то догонять ту же Польшу придется не одно десятилетие", - прокомментировал результаты исследования исполнительный директор украинского отделения организации Андрей Боровик.
По его словам, власть должна удвоить свои усилия на пути преодоления коррупции, в то время как украинское общество давно готово к этому.
Отмечается, что улучшение позиций Украины по сравнению с прошлым годом произошло благодаря автоматическому возмещению налога на добавленную стоимость, расширению системы государственных закупок ProZorro и деятельности бизнес-омбудсмена.
Большинство рекомендаций Transparency International украинскими властями была проигнорирована, частично выполнена лишь рекомендация о создании Антикоррупционного суда.
Ранее УНН сообщал, что к продолжению борьбы с коррупцией Украину призвал министр иностранных дел Германии.
Напомним, президент Порошенко заявил, что уровень борьбы с коррупцией в Украине неудовлетворителен, и Антикоррупционный суд должен быть создан уже в феврале.