YouTube запускает специальный раздел для подкастов

Детали

Сервис, по сообщению, дебютировал в конце июля и все еще находится в процессе развертывания. Доступ к нему пока есть только в США. Новая страница содержит популярные шоу и каналы, которые уже имеют миллионы подписчиков, таких как The H3 Podcast или подкаст Логана Пола.

Указано, что новая функция YouTube может представлять угрозу Apple и Spotify.

Так, исследование, проведенное Cumulus в мае, показало, что YouTube уже превосходит Apple Podcasts и Spotify благодаря росту количества видеоподкастов и простоте использования, поэтому, возможно, разумнее следовать формату, который уже знает аудитория, пишет издание.

Дополнение

В YouTube заработали автоматические украинские субтитры.