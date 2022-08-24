YouTube запускає спеціальний розділ для подкастів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. YouTube запускає спеціальний розділ подкастів, пише УНН з посиланням на The Verge.
Деталі
Сервіс, за повідомленням, дебютував наприкінці липня та все ще перебуває в процесі розгортання. Доступ до нього наразі є лише в США. Нова сторінка містить популярні шоу та канали, які вже мають мільйони підписників, як-от The H3 Podcast або подкаст Логана Пола.
Вказано, що нова функція YouTube може становити загрозу для Apple і Spotify.
Так, дослідження, проведене Cumulus у травні, показало, що YouTube уже перевершує Apple Podcasts і Spotify завдяки зростанню кількості відеоподкастів і простоті використання, тому, можливо, розумніше дотримуватися формату, який уже знає аудиторія, пише видання.
Доповнення
В YouTube запрацювали автоматичні українські субтитри.