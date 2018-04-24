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YouTube “почистил” 8 миллионов видео за три месяца

Киев • УНН

 • 15078 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Глобальный видеохостинг YouTube удалил более восьми миллионов видео за последние три месяца 2017 года. Об этом компания сообщила 23 апреля в своем блоге, передает УНН.

YouTube “почистил” 8 миллионов видео за три месяца

“Мы разработали совершенную технологию машинного обучения, которая выявляет содержание, нарушающее наши правила, и направляет его на рассмотрение человеку”, — объясняет видеохостинг в своем видео.

YouTube классифицировала удаленные ролики как спам и взрослый контент. Технологические возможности компании позволяют фильтровать информацию на финальном этапе загрузки.

“В некоторых случаях эта технология машинного обучения может действовать самостоятельно, в частности удалять видеоспам. Если видео должен проверить человек, его просматривает специалист из команды по соблюдению правил YouTube”, — отметили в компании.

Ранее 6,7 миллиона видео были обозначены как контент, нарушающий правила, не людьми, а работами. Из этого количества — 76 процентов видео удалили до того, как они получили, по крайней мере, один просмотр.

Как сообщалось, в Facebook впервые рассказали, как работает их цензура.

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