YouTube “почистил” 8 миллионов видео за три месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Глобальный видеохостинг YouTube удалил более восьми миллионов видео за последние три месяца 2017 года. Об этом компания сообщила 23 апреля в своем блоге, передает УНН.
“Мы разработали совершенную технологию машинного обучения, которая выявляет содержание, нарушающее наши правила, и направляет его на рассмотрение человеку”, — объясняет видеохостинг в своем видео.
YouTube классифицировала удаленные ролики как спам и взрослый контент. Технологические возможности компании позволяют фильтровать информацию на финальном этапе загрузки.
“В некоторых случаях эта технология машинного обучения может действовать самостоятельно, в частности удалять видеоспам. Если видео должен проверить человек, его просматривает специалист из команды по соблюдению правил YouTube”, — отметили в компании.
Ранее 6,7 миллиона видео были обозначены как контент, нарушающий правила, не людьми, а работами. Из этого количества — 76 процентов видео удалили до того, как они получили, по крайней мере, один просмотр.
Как сообщалось, в Facebook впервые рассказали, как работает их цензура.