YouTube "почистив" 8 мільйонів відео за три місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Глобальний відеохостинг YouTube видалив більше восьми мільйонів відео за останні три місяці 2017 року. Про це компанія повідомила 23 квітня в своєму блозі, передає УНН.
"Ми розробили досконалу технологію машинного навчання, яка виявляє зміст, що порушує наші правила, і направляє його на розгляд людині", - пояснює відеохостинг в своєму відео.
YouTube класифікувала видалені ролики як спам і дорослий контент. Технологічні можливості компанії дозволяють фільтрувати інформацію на фінальному етапі завантаження.
"У деяких випадках ця технологія машинного навчання може діяти самостійно, зокрема видаляти відеоспам. Якщо відео має перевірити людина, його переглядає фахівець з команди щодо дотримання правил YouTube", - відзначили в компанії.
Раніше 6,7 мільйона відео були позначені як контент, що порушує правила, не людьми, а роботами. З цієї кількості - 76 відсотків відео видалили до того, як вони отримали, принаймні, один перегляд.
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