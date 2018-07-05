Yonhap: импортные пошлины США будут стоить Южной Корее 2,4 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Пошлины США на импорт стали, стиральных машин и солнечных батарей из Южной Кореи будут стоить этой стране больше 2,4 млрд долларов. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на финансовый отчет правительства страны, передает УНН.
Новые пошлины США в размере 70% от средних по 2015-2017 годы могут также привести к сокращению почти 16 тыс. рабочих мест. Согласно докладу, индустрия производства стиральных машин потеряет 760 млн долларов и более 8 тыс. 100 рабочих мест, а производители солнечных батарей - 470 млн долл., И около 1,3 тыс. рабочих мест соответственно.
Ранее Южная Корея подала во Всемирную торговую организацию запрос о рассмотрении двусторонних консультаций с США по вопросу о введенных Вашингтоном в январе пошлин на импорт стиральных машин и элементов солнечных батарей. Президент США Дональд Трамп в конце января ввел на четыре года пошлины на ввозимые в страну в основном из Азии солнечных панелей и стиральных машин. По мнению южнокорейской стороны, этот шаг противоречит нормам ВТО. В апреле власти Южной Кореи заявили о планах прекращения действия льготных тарифов на ввоз в США ряда категорий товаров на сумму в 480 млн долларов в ответ на пошлины на стиральные машины и солнечные батареи.
Новые пошлины США в первую очередь касаются южнокорейских концернов LG Electronics и Samsung Electronics.
Напомним, китайские пошлины на товары из США на сумму в 34 млрд долларов вступят в силу с полуночи 6 июля.