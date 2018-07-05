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Yonhap: імпортні мита США будуть коштувати Південної Кореї 2,4 млрд доларів

Yonhap: імпортні мита США будуть коштувати Південної Кореї 2,4 млрд доларів

Київ • УНН

 • 13040 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Мита США на імпорт сталі, пральних машин і сонячних батарей із Південної Кореї будуть коштувати цій країні більше 2,4 млрд доларів. Про це в четвер повідомило агентство Yonhap з посиланням на фінансовий звіт уряду країни, інформує УНН.

Нові мита США в розмірі 70% від середніх за 2015-2017 роки можуть також призвести до скорочення майже 16 тис. робочих місць. Згідно з доповіддю, індустрія виробництва пральних машин втратить 760 млн доларів і більше 8 тис. 100 робочих місць, а виробники сонячних батарей — 470 млн дол., і близько 1,3 тис. робочих місць відповідно.

Раніше Південна Корея подала до Світової організації торгівлі запит про розгляд двосторонніх консультацій зі США з питання про введених Вашингтоном у січні мита на імпорт пральних машин і елементів сонячних батарей. Президент США Дональд Трамп у кінці січня ввів на чотири роки мита на ввезені в країну в основному з Азії сонячні панелі і пральні машини. На думку південнокорейської сторони, цей крок суперечить нормам СОТ. У квітні влада Південної Кореї заявила про плани припинення дії пільгових тарифів на ввезення в США ряду категорій товарів на суму в 480 млн доларів у відповідь на мита на пральні машини і сонячні батареї.

Нові мита США в першу чергу стосуються південнокорейських концернів LG Electronics і Samsung Electronics.

Нагадаємо, китайські мита на товари зі США на суму в 34 млрд доларів вступлять у силу з опівночі 6 липня.

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