Предположительно, связан с войной рф против Украины: министр обороны Болгариии о найденом дроне

Детали

Министр обороны Болгарии предполагает, что дрон, выброшенный на берег его страны, “связан с войной, которую россия развязала против Украины”, но добавил, что невозможно точно сказать, чей это был дрон и откуда он прибыл.

Дрон, который, как он предположил, возможно, упал в воду, а затем был выброшен на берег, нес 82-мм осколочно-фугасную мину. На видео, опубликованном информационным агентством Reuters, видно, что взрывчатку позже взорвали военные.

Министр заявил, что не знает, как долго дрон пролежал незамеченным, но отметил, что это не первый подобный пережиток войны, обнаруженный за пределами границ конфликта.

“Уже есть случаи падения останков дронов и других боеприпасов. У нас нет оснований думать, что эта война обойдет нас стороной”, — сказал Тагарев.

Дополнение

Вблизи Румынии, на черноморском побережье Болгарии, был найден БпЛА. К дрону прикреплен объект, который напоминает боеприпас.