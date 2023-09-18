Ймовірно, пов'язаний з війною рф проти України: міністр оборони Болгарії про знайдений дрон

Деталі

Міністр оборони Болгарії припускає, що дрон, викинутий на берег його країни, “пов’язаний з війною, яку росія розв’язала проти України”, але додав, що неможливо точно сказати, чий це був дрон і звідки він прибув.

Дрон, який, як він припустив, можливо, впав у воду, а потім був викинутий на берег, ніс 82-мм осколково-фугасну міну. На відео, опублікованому інформаційним агентством Reuters, видно, що вибухівку пізніше підірвали військові.

Міністр заявив, що не знає, як довго дрон пролежав непоміченим, але зазначив, що це не перший подібний пережиток війни, виявлений за межами кордонів конфлікту.

“Уже є випадки падіння уламків дронів та інших боєприпасів. У нас немає підстав думати, що ця війна обійде нас стороною”, — сказав Тагарєв.

Доповнення

Поблизу Румунії, на чорноморському узбережжі Болгарії, було знайдено БпЛА. До дрона прикріплено об’єкт, який нагадує боєприпас.