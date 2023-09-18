В Болгарии на побережье нашли БпЛА со взрывчаткой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Вблизи Румынии, на черноморском побережье Болгарии, был найден БпЛА. К дрону прикреплен объект, который напоминает боеприпас. Минобороны Болгарии отправило спецподразделение для проверки и обезвреживания БпЛА, пишет Nova, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что дрон был найден в воскресенье вечером в черноморском городе Тюленово.
По данным Nova, к БпЛА была прикреплена мина.
По словам мэра муниципалитета Шабла, в который входит Тюленово, Мариана Жечева, боеприпас является действующим.
Министерство обороны сообщило, что сегодня рано утром по сигналу была приведена в действие модульная установка по утилизации боеприпасов с военно-морской базы Варна. Специализированная команда в составе пяти военнослужащих была развернута сегодня в 6.10 утра. На месте она проводит разведку и идентификацию объекта, после чего будет принято решение о месте утилизации.
Дополнение
За последние две недели обломки беспилотников трижды находили на территории Румынии. Из-за этого Румыния направила в район дельты Дуная на границе с Украиной 600 солдат и радары.