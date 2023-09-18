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В Болгарії на узбережжі знайшли БпЛА з вибухівкою

В Болгарії на узбережжі знайшли БпЛА з вибухівкою

Київ • УНН

 • 266322 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Поблизу Румунії, на чорноморському узбережжі Болгарії, був знайдений БпЛА. До дрона прикріплений об'єкт, який нагадує боєприпас. Міноборони Болгарії відправило спецпідрозділ для перевірки і знешкодження БпЛА, пише Nova, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що дрон був знайдений у неділю ввечері в чорноморському місті Тюленово.

За даними Nova, до БпЛА була прикріплена міна.

За словами мера муніципалітету Шабла, до якого входить Тюленово, Маріана Жечева, боєприпас є діючим.

Міністерство оборони повідомило, що сьогодні рано вранці за сигналом була приведена в дію модульна установка з утилізації боєприпасів з військово-морської бази Варна. Спеціалізована команда у складі п'яти військовослужбовців була розгорнута сьогодні о 6.10 ранку. На місці вона проводить розвідку та ідентифікацію об'єкта, після чого буде прийнято рішення про місце утилізації.

Доповнення

За останні два тижні уламки безпілотників тричі знаходили на території Румунії. Через це Румунія направила в район дельти Дунаю на кордоні з Україною 600 солдатів та радари.

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