Вероятно, "Калибры": в КМВА заявили о движении крылатых ракет в северном направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Киевской городской военной администрации заявили о движении крылатых ракет с юга в северном направлении, передает УНН со ссылкой на КМВА.
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"Внимание! Ракетная опасность. Движение крылатых ракет с юга в северном направлении. Вероятно, "Калибры". Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
Ранее
В ряде центральных, северных и южных областей объявили воздушную тревогу, Воздушные силы ВСУ предупреждают о вероятных вражеских пусках крылатых ракет "Калибр".