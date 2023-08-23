Вероятно, "Калибры": в КМВА заявили о движении крылатых ракет в северном направлении

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"Внимание! Ракетная опасность. Движение крылатых ракет с юга в северном направлении. Вероятно, "Калибры". Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Ранее

В ряде центральных, северных и южных областей объявили воздушную тревогу, Воздушные силы ВСУ предупреждают о вероятных вражеских пусках крылатых ракет "Калибр".