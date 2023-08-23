На частині України оголосили повітряну тривогу, ПС ЗСУ попереджає про імовірні пуски "Калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У низці центральних, північних та південних областей оголосили повітряну тривогу, Повітряні сили ЗСУ попереджають про ймовірні ворожі пуски крилатих ракет "Калібр", пише УНН.
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"Імовірні пуски "Калібрів", - вказали у ПС ЗСУ.
Повітряні сили попередили, що у Херсонській, Миколаївській області – ракетна небезпека, як і в північних та центральних регіонах.
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