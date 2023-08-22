рф вивела у Чорне море новий ракетоносій "Циклон" - Гуменюк

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"У Чорному морі ситуація досить напружена, тому що корабельне угруповування посилено аж трьома ракетоносіями, хоча серед них фігурує той новий "Циклон", який ще не пройшов навіть випробувань, наскільки він загрозливий - важко уявити і спрогнозувати. Але, за попередніми даними, можемо говорити, що кількість "Калібрів" у такому випадку може бути доведена до 20 одиниць. Це означає, що два надводних, один підводний ракетоносії готові до застосування по території України", - сказала Гуменюк.

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З її слів, цієї ночі над Україною спостерігалися поодинокі ударні дрони, що може означати спроби ворога проводити "розвідку боєм", "виявляючи системи ППО, готуючись до атак".

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