рф вывела в Черное море новый ракетоноситель "Циклон" - Гуменюк

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. россия держит в Черном море три корабля-носителя ракет, среди них - новый ракетоноситель "Циклон", поэтому, количество крылатых ракет "Калибр" может достигать 20, сообщила во вторник спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.

Цитата

"В Черном море ситуация достаточно напряженная, потому что корабельная группировка усилена аж тремя ракетоносителями, хотя среди них фигурирует тот новый "Циклон", который еще не прошел даже испытаний, насколько он угрожающий - трудно представить и спрогнозировать. Но, по предварительным данным, можем говорить, что количество "Калибров" в таком случае может быть доведено до 20 единиц. Это означает, что два надводных, один подводный ракетоносители готовы к применению по территории Украины", - сказала Гуменюк.

Детали

По ее словам, этой ночью над Украиной наблюдались одиночные ударные дроны, что может означать попытки врага проводить "разведку боем", "выявляя системы ПВО, готовясь к атакам". 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гуменюк об опасности массированных ударов на День Независимости: вполне вероятно, что угрозы и атаки усилятся

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