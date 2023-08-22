рф вывела в Черное море новый ракетоноситель "Циклон" - Гуменюк

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"В Черном море ситуация достаточно напряженная, потому что корабельная группировка усилена аж тремя ракетоносителями, хотя среди них фигурирует тот новый "Циклон", который еще не прошел даже испытаний, насколько он угрожающий - трудно представить и спрогнозировать. Но, по предварительным данным, можем говорить, что количество "Калибров" в таком случае может быть доведено до 20 единиц. Это означает, что два надводных, один подводный ракетоносители готовы к применению по территории Украины", - сказала Гуменюк.

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По ее словам, этой ночью над Украиной наблюдались одиночные ударные дроны, что может означать попытки врага проводить "разведку боем", "выявляя системы ПВО, готовясь к атакам".

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