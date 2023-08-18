Гуменюк про небезпеку масованих ударів на День Незалежності: цілком імовірно, що загрози і атаки посиляться

Деталі

На запитання, чи на День Незалежності варто очікувати масованих ракетних обстрілів, Гуменюк відповіла: «Така загроза залишається,.. розслаблятися зарано, а знаючи тяжіння нашого ворога до сакральних дат, цілком ймовірно, що як раз в цей період посиляться загрози і можливі масовані атаки, у тому числі з використанням надводних та підводних ракетоносіїв, застосуванням стратегічної, тактичної авіації та ударних безпілотників».

Вона зазначила, що, імовірно, загроза буде нарощуватися ближче до важливих дат.

«Тому ми говоримо про можливу імовірну таку загрозу, яка буде нарощуватися ближче до важливих дат, але зараз спостерігаємо, що їх відсутність на службі може свідчити про підготовку. Та активність МіГів, яка відбувається протягом останніх двох діб, може свідчити про проведення попереднього залагодження повітряних сил, і це також не пряма ознака підготовки до атак», - розповіла Гуменюк.

Доповнення

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи можливий обстріл України у День Незалежності, зауважив, що від окупантів “можна чекати чого завгодно”.