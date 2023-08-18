Гуменюк об опасности массированных ударов на День Независимости: вполне вероятно, что угрозы и атаки усилятся

Детали

На вопрос, стоит ли на День Независимости ожидать массированных ракетных обстрелов, Гуменюк ответила: «Такая угроза остается,.. расслабляться рано, а зная тяготение нашего врага к сакральным датам, вполне вероятно, что как раз в этот период усилятся угрозы и возможны массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, применением стратегической, тактической авиации и ударных беспилотников».

Она отметила, что, вероятно, угроза будет наращиваться ближе к важным датам.

«Поэтому мы говорим о возможной вероятной такой угрозе, которая будет наращиваться ближе к важным датам, но сейчас наблюдаем, что их отсутствие на службе может свидетельствовать о подготовке. Та активность МиГов, которая происходит в течение последних двух суток, может свидетельствовать о проведении предварительного улаживания воздушных сил, и это также не прямой признак подготовки к атакам», - рассказала Гуменюк.

Дополнение

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя возможный обстрел Украины в День Независимости, заметил, что от оккупантов “можно ждать чего угодно”.