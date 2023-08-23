На части Украины объявили воздушную тревогу, ВС ВСУ предупреждает о вероятных пусках "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В ряде центральных, северных и южных областей объявили воздушную тревогу, Воздушные силы ВСУ предупреждают о вероятных вражеских пусках крылатых ракет "Калибр", пишет УНН.
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"Вероятные пуски "Калибров", - указали в ВС ВСУ.
Воздушные силы предупредили, что в Херсонской, Николаевской области – ракетная опасность, как и в северных и центральных регионах.
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