Ймовірно, "Калібри": у КМВА заявили про рух крилатих ракет у північному напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Київській міській військовій адміністрації заявили про рух крилатих ракет з півдня в північному напрямку, передає УНН із посиланням на КМВА.
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"Увага! Ракетна небезпека. Рух крилатих ракет з півдня в північному напрямку. Ймовірно, "Калібри". Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
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У низці центральних, північних та південних областей оголосили повітряну тривогу, Повітряні сили ЗСУ попереджають про ймовірні ворожі пуски крилатих ракет "Калібр".