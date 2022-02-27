Ехали в фурах АТБ: Нацгвардия обезвредила оккупантов в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Николаеве Национальная гвардия Украины остановила фуры с маркировкой сети супермаркетов АТБ, в которых прятались российские военные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
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"В Николаеве наряд Национальной гвардии Украины, совместно с городским комиссаром, остановили фуры с маркировкой сети АТБ. Во время осмотра были обнаружены войска оккупантов. Начался бой. Все российские военные были обезврежены", — говорится в сообщении.
Напомним
С 26 февраля в магазинах сети АТБ, где есть подвальные помещения, можно будет укрыться во время воздушной тревоги.