Ехали в фурах АТБ: Нацгвардия обезвредила оккупантов в Николаеве

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"В Николаеве наряд Национальной гвардии Украины, совместно с городским комиссаром, остановили фуры с маркировкой сети АТБ. Во время осмотра были обнаружены войска оккупантов. Начался бой. Все российские военные были обезврежены", — говорится в сообщении.

Напомним

С 26 февраля в магазинах сети АТБ, где есть подвальные помещения, можно будет укрыться во время воздушной тревоги.