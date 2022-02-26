Відсьогодні магазини АТБ надаватимуть сховища під час повітряної тривоги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Відсьогодні, 26 лютого, у магазинах мережі АТБ, де є підвальні приміщення, можна буде сховатися під час повітряної тривоги. Про це повідомив керівник відділу комунікацій Корпорації АТБ Сергій Демченко у Facebook, передає УНН.
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“Відсьогодні магазини торгівельної мережі АТБ, в яких є підвальні приміщення, відкривають їх для всіх, кому нема де сховатися в період повітряної тривоги. В них також буде сформовано необхідний запас питної води”, — йдеться у повідомленні.
Також надається список адрес магазинів із підвальними приміщеннями.
Зазначається, що сховатися можна буде тільки у працюючих на цей час магазинах (додається перелік закритих крамниць).
За інформацією пресслужби АТБ, у період дії комендантської години магазини і підвальні приміщення будуть зачинені.
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