С сегодняшнего дня магазины АТБ будут предоставлять убежище во время воздушной тревоги
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. С сегодняшнего дня, 26 февраля, в магазинах сети АТБ, где есть подвальные помещения, можно будет укрыться во время воздушной тревоги. Об этом сообщил руководитель отдела коммуникаций корпорации АТБ Сергей Демченко в Facebook, передает УНН.
Цитата
“С сегодняшнего дня магазины торговой сети АТБ, в которых есть подвальные помещения, открывают их для всех, кому негде спрятаться в период воздушной тревоги. В них также будет сформирован необходимый запас питьевой воды”, — говорится в сообщении.
Также предоставляется список адресов магазинов с подвальными помещениями.
Отмечается, что скрыться можно будет только в работающих на это время магазинах (прилагается перечень закрытых лавок).
По информации пресс-службы АТБ, в период действия комендантского часа магазины и подвальные помещения будут закрыты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Германия предоставит Украине Стингеры и гранатометы.
Напомним
Медики и ГСЧС бесплатно будут получать топливо от Socar.