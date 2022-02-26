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Медики та ДСНС безкоштовно отримуватимуть паливо від Socar

Медики та ДСНС безкоштовно отримуватимуть паливо від Socar

Київ • УНН

 • 108532 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками переговорів із колегою з Азербайджану Ільхамом Алієвим, що паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС в Україні буде безкоштовним. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Зеленського.

Цитата

"За результатами моєї розмови з президентом Ільхамом Алієвим, усім заправкам Socar в Україні доручено безкоштовно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС. Вночі чекаємо від Азербайджану на літак із медикаментами", - написав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонували Україні організувати переговори з Росією.

Українські Національні Новини

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