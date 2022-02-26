Медики и ГСЧС бесплатно будут получать топливо от Socar

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент Владимир Зеленский сообщил по итогам переговоров с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым, что топливо для машин скорой помощи и ГСЧС в Украине будет бесплатным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.