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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Їхали у фурах АТБ: Нацгвардія знешкодила окупантів у Миколаєві

Їхали у фурах АТБ: Нацгвардія знешкодила окупантів у Миколаєві

Київ • УНН

 • 264574 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Миколаєві Національна гвардія України зупинила фури з маркуванням мережі супермаркетів АТБ, в яких переховувалися російські військові. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Цитата

"У Миколаєві наряд Національної гвардії України, спільно з міським комісаром, зупинили фури з маркуванням мережі АТБ. Під час огляду були виявлені війська окупантів. Почався бій. Всі російські військові були знешкоджені", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

З 26 лютого у магазинах мережі АТБ, де є підвальні приміщення, можна буде сховатися під час повітряної тривоги.

Українські Національні Новини

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