Їхали у фурах АТБ: Нацгвардія знешкодила окупантів у Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Миколаєві Національна гвардія України зупинила фури з маркуванням мережі супермаркетів АТБ, в яких переховувалися російські військові. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
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"У Миколаєві наряд Національної гвардії України, спільно з міським комісаром, зупинили фури з маркуванням мережі АТБ. Під час огляду були виявлені війська окупантів. Почався бій. Всі російські військові були знешкоджені", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
З 26 лютого у магазинах мережі АТБ, де є підвальні приміщення, можна буде сховатися під час повітряної тривоги.