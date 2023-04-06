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Их носит Beyonce, сестры Хадид и Кардашьян: украинские бренды, покорившие мир

Киев • УНН

 • 504258 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В последние годы украинские бренды покоряют подиумы мировых столиц моды. Все больше знаменитостей выбирают одежду “Made in Ukraine” как для повседневной жизни, так и для торжественных событий. Редакция УНН собрала пятерку украинских брендов, которые прославились на весь мир.

FROLOV

Молодой украинский дизайнер Иван Фролов с 2015 года покоряет не только украинский Fashion Week, но и мировые подиумы. А недавно на открытии отеля в Дубае в его платье появилась Beyonce. Наряды для певицы шили под обстрелами и во время блэкаутов, рассказывал дизайнер.

Ранее в платьях FROLOV также засветились певицы Дуа Липа, Рита Ора и Гвен Стефани. Также Фролов создал дизайны костюмов для клипа лауреата Grammy Сэма Смита. 

Sleeper

Украинский бренд одежды для дома Sleeper появился во время Революции Достоинства и быстро завоевал расположение мировых звезд. Бренд был замечен бывшим редактором итальянского Vogue, что помогло ему стать всемирно известным.

Их пижама с перьями неоднократно появлялась в популярных сериалах, а одежду бренда выбирают такие звезды как Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер, Эмма Стоун, Милли Бобби Браун, Кэти Пери и другие.

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Публикация от Sleeper (@daily_sleeper)

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Ksenia Schnaider

Ксения Шнайдер - украинский дизайнер, которая прославилась своими изделиями из денима. Бренд также известен своими асимметричными дизайнами и использованием винтажного денима, приобретенного на блошиных рынках, в своих изделиях.

Необычный дизайн привлек многих мировых модниц. Джинсы от Ksenia Schnaider носят такие звезды как сестры Хадид, Камила Кабелло и Селин Дион.

Вита Кин

Вита Кин - украинский дизайнер, которая сделала из вышиванки модный мировой тренд. В 2015 году оцени издание The Wall Street Journal назвало вышиванки от Виты Кин самыми популярными летними платьями 2015 года.

Платья украинского бренда можно было увидеть на Кейт Мосс, Деми Мур, Дити Фонтис и других знаменитостях. Кроме того, в 2022 году Вита Кин разработала капсульную коллекцию для итальянского бренда Gucci.

Ienki Ienki

Бренд верхней одежды Ienki Ienki был основан в 2016 году Димой Евенко и быстро завоевал любовь признанных икон стиля.

Куртки этого бренда носят Белла и Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Кортни Кардашьян, Хейли Бибер и многие другие.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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