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Їх носить Beyonce, сестри Хадід та Кардашьян: українські бренди, що підкорили світ

Їх носить Beyonce, сестри Хадід та Кардашьян: українські бренди, що підкорили світ

Київ • УНН

 • 504263 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Протягом останніх років українські бренди підкорюють подіуми світових столиць моди. Дедалі більше знаменитостей обирають одяг “Made in Ukraine” як для повсякденного життя, так і для урочистих подій. Редакція УНН зібрала п’ятірку українських брендів, які прославилися на весь світ.

FROLOV

Молодий український дизайнер Іван Фролов з 2015 року підкорює не лише український Fashion Week, а й світові подіуми. А нещодавно на відкриті готелю в Дубаї у його сукні з’явилася Beyonce. Вбрання для співачки шили під обстрілами та під час блекаутів, розповідав дизайнер.

Раніше у сукнях FROLOV також засвітилися співачки Дуа Ліпа, Ріта Ора та Гвен Стефані. Також Фролов створив дизайни костюмів для кліпу лауреата Grammy Сема Сміта. 

Sleeper

Український бренд одягу для дому Sleeper з’явився під час Революції Гідності і швидко завоював прихильність світових зірок. Бренд був помічений колишньою редакторкою італійського Vogue, що допомогло йому стати всесвітньо відомим.

Їх піжама з пір’ям неодноразово з’являлася у популярних серіалах, а одяг бренду обирають такі зірки як Кортні Кардашьян, Кендалл Дженнер, Емма Стоун, Міллі Боббі Браун, Кеті Пері та інші.

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Публикация от Sleeper (@daily_sleeper)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Секс і місто”, “Емілі в Парижі” та серіал від Опри: як український бренд Sleeper підкорив стилістів світової кіноіндустрії

Ksenia Schnaider

Ксенія Шнайдер - українська дизайнерка, яка прославилася своїми виробами з деніму. Бренд також відомий своїми асиметричними дизайнами та використання вінтажного деніму, придбаного на блошиних ринках, у своїх виробах.

Незвичний дизайн привернув багатьох світових модниць. Джинси від Ksenia Schnaider носять такі зірки як сестри Хадід, Каміла Кабелло та Селін Діон.

Віта Кін

Віта Кін - українська дизайнерка, яка зробила з вишиванки модний світовий тренд. У 2015 році оці видання The Wall Street Journal назвало вишиванки від Віти Кін найпопулярнішими літніми сукнями 2015 року.

Сукні українського бренду можна було побачити на Кейт Мосс, Демі Мур, Діті Фонтіс та інших знаменитостях. Окрім того, у 2022 році Віта Кін розробила капсульну колекцію для італійського бренду Gucci.

Ienki Ienki

Бренд верхнього одягу Ienki Ienki був заснований в 2016 році Дімою Євенко і швидко завоював любов визнаних ікон стилю.

Куртки цього бренду носять Белла і Джіджі Хадід, Емілі Ратаковскі, Кортні Кардашьян, Хейлі Бібер і багато інших.

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