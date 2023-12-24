Ежегодный политической рейтинг в Германии возглавил министр обороны страны
Киев • УНН
Министр обороны Германии Борис Писториус возглавляет ежегодный политический рейтинг с 42% поддержки, опережая канцлера Олафа Шольца, который потерял 10 пунктов до 26%.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус возглавил ежегодный политический рейтинг в Германии. Такие результаты опроса общественного мнения обнародовало издание Bild am Sonntag, сообщает УНН.
42% опрошенных хотели бы, чтобы Писториус имел как можно большее влияние на политику государства в 2024 году. В то же время у 38% опрошенных мнение противоположное.
На втором месте оказался премьер-министр Баварии Маркус Зедер (41% поддержки).
Лидер оппозиции и глава парламентской фракции консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц получил поддержку на уровне 33%.
Рейтинг министра иностранных дел Анналены Бербок ухудшился - она получила поддержку 29% опрошенных. Ее коллега по партии "Зеленых" министр экономики Роберт Габек потерял 5% и имеет 27% сторонников среди опрошенных.
Министр финансов Кристиан Линднер, также потерял 5%, его его рейтинг 28%.
В то же время рейтинг канцлера Олафа Шольца упал на целых 10 пунктов - до 26% по сравнению с результатом прошлого года. Его уже назвали "самым нелюбимым" главой правительства.
Что касается партий, то ХДС/ХСС поддерживают 32% респондентов, праворадикальная "Альтернатива для Германии" 22%, Социал-демократическая партия 15%, "Зеленые" 12%, Свободная демократическая 7%, а Левые всего 4%.
В опросе, который проводился с 18 по 22 декабря, приняли участие 1202 человека. Максимально допустимая погрешность +/- 2,5%.
Ежегодный политической рейтинг в Германии возглавил министр обороны страны
Министр обороны Германии Борис Писториус возглавляет ежегодный политический рейтинг с 42% поддержки, опережая канцлера Олафа Шольца, который потерял 10 пунктов до 26%.
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