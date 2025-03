Евросоюз в ОБСЕ призвал Россию исполнить решения Международного трибунала

"ЕС ожидает, что Россия незамедлительно выполнит решение Международного трибунала ООН по морскому праву от 25 мая, касающийся инцидента 25 ноября 2018 года возле Керченского пролива, и освободит задержанных украинских военнослужащих и суда безоговорочно и без промедления", - заявили в миссии.

Дипломаты ЕС так же высказали серьезную обеспокоеность в связи с тяжелой ситуацией с правами человека в незаконно аннексированном Крыму и ухудшением состояния здоровья Эдема Бекирова, а так же призвала предоставить ему доступ к срочной и надлежащей медицинской помощи и и освободить его без промедления.

Как сообщал УНН, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обнародовал текст своего решения относительно обязательства России освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда.

Как сообщили в МИД, Украина будет просить министров иностранных дел стран-партнеров в мире требовать от Российской Федерации выполнить приказ Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению украинских моряков и судов.

EU is gravely concerned about the dire human rights situation on the illegally annexed #Crimea & the deteriorating health of Edem Bekirov & expects him to be granted access to urgent and appropriate medical care and to be released without delay #crimeaisukraine @EUDelegationUA

— EU at OSCE (@EUOSCE) 30 мая 2019 г.