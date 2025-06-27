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Диван с секретом: мужчина в Украину вез в мебели 32 пары AirPods Max из Германии

Киев • УНН

 • 174 просмотра

На пункте пропуска "Шегини" 28-летний украинец пытался перевезти из Германии 32 пары наушников Apple AirPods Max, спрятанных в диване. Незадекларированный товар изъят, водителю грозит ответственность.

Диван с секретом: мужчина в Украину вез в мебели 32 пары AirPods Max из Германии

На пункте пропуска "Шегини" пограничники совместно с таможенниками обнаружили необычную находку. 28-летний украинец перевозил из Германии в Ивано-Франковск 32 пары наушников Apple AirPods Max, тщательно спрятанных в диване. Теперь ему грозит ответственность за нарушение таможенных правил. Об этом сообщает 7 пограничный Карпатский отряд, передает УНН.

Во время проверки автомобиля Mercedes, следовавшего из Германии в Ивано-Франковск, обнаружили 32 пары новеньких наушников Apple AirPods Max, тщательно сложенных внутри старого дивана. 28-летний водитель, житель Ивано-Франковской области, не отрицал - он знал о содержимом мебели, однако не знал, по его словам, что внутри

- говорится в сообщении.

Как указано, незадекларированный товар изъят, а по факту нарушения таможенных правил составлен соответствующий протокол.

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Алена Уткина

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Германия
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