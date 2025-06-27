Диван із секретом: чоловік в Україну віз у меблях 32 пари AirPods Max з Німеччини
Київ • УНН
На пункті пропуску "Шегині" 28-річний українець намагався перевезти з Німеччини 32 пари навушників Apple AirPods Max, схованих у дивані. Незадекларований товар вилучено, водієві загрожує відповідальність.
На пункті пропуску "Шегині" прикордонники разом із митниками виявили незвичну знахідку. 28-річний українець перевозив із Німеччини до Івано-Франківська 32 пари навушників Apple AirPods Max, ретельно схованих у дивані. Тепер йому загрожує відповідальність за порушення митних правил. Про це повідомляє 7 прикордонний Карпатський загін передає УНН.
Під час перевірки автомобіля Mercedes, що прямував з Німеччини до Івано-Франківська, виявили 32 пари новеньких навушників Apple AirPods Max, ретельно складених усередині старого дивану. 28-річний водій, мешканець Івано-Франківської області, не заперечував - він знав про вміст меблів, однак не знав, з його слів, що в середині
Як вказано, незадекларований товар вилучено, а за фактом порушення митних правил складено відповідний протокол.
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