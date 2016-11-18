Евросоюз утвердил бюджет на 2017 год

Согласно договоренностям, особое внимание будет уделено борьбе с миграционным кризисом. Сумма расходов на проекты, связанные с защитой границ Евросоюза, увеличится на 25% по сравнению с прошлым годом и составит 3,8 млрд евро. На статьи бюджета, касающиеся политики предоставления убежища и трудоустройства беженцев, будет выделено на 11% больше, чем в 2016 году, - 19,3 млрд евро. Страны ЕС и Европарламент договорились увеличить расходы на преодоление миграционного кризиса. В целом бюджет на 2017 год сокращен на 6,5% по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщал УНН, в рамках международно-технической помощи Евросоюз поставил Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей компьютерное и программное обеспечение .