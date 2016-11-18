Євросоюз утвердив бюджет на 2017 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Уряди держав Європейського Союзу і Європарламент у четвер, 17 листопада, погодили основні параметри бюджету ЄС на 2017 рік, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Згідно з домовленостями, особливу увагу буде приділено боротьбі з міграційною кризою. Сума витрат на проекти, пов’язані з захистом кордонів Євросоюзу, збільшиться на 25% порівняно з минулим роком і складе 3,8 млрд євро. На статті бюджету, які стосуються політики надання притулку та працевлаштування біженців, буде виділено на 11% більше, ніж в 2016 році, — 19,3 млрд євро.Держави ЄС і Європарламент домовилися збільшити витрати на подолання міграційного кризи. В цілому бюджет на 2017 рік скорочено на 6,5% в порівнянні з попереднім роком.
В ході переговорів Європарламент наполягав на тому, щоб загальна сума бюджету на 2017 рік склала 138 млрд євро, але представники 28 країн-членів Євросоюзу готові були внести лише 133,8 млрд євро.
Як повідомляв УНН, у рамках міжнародно-технічної допомоги Євросоюз поставив Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів комп’ютерне та програмне забезпечення.