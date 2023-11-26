Евросоюз предоставит 50 миллионов евро на восстановление портовой инфраструктуры Украины

Европейский союз предоставит 50 миллионов евро на ремонт портовой инфраструктуры Украины. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

По ее словам, выделение средств необходимо для того, чтобы Украина продолжила экспорт продовольствия.

Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. У этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем совершенствовать наши пути солидарности и предоставим 50 миллионов евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры. Вместе мы везем украинское зерно в мир.

Написала председатель ЕК в соцсети

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