Евросоюз предоставит 50 миллионов евро на восстановление портовой инфраструктуры Украины
Киев • УНН
ЕС выделит 50 миллионов евро на ремонт портовой инфраструктуры Украины. Это будет способствовать экспорту украинского продовольствия, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Европейский союз предоставит 50 миллионов евро на ремонт портовой инфраструктуры Украины. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.
По ее словам, выделение средств необходимо для того, чтобы Украина продолжила экспорт продовольствия.
Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. У этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем совершенствовать наши пути солидарности и предоставим 50 миллионов евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры. Вместе мы везем украинское зерно в мир.
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Евросоюз предоставит 50 миллионов евро на восстановление портовой инфраструктуры Украины
ЕС выделит 50 миллионов евро на ремонт портовой инфраструктуры Украины. Это будет способствовать экспорту украинского продовольствия, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
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