Евросоюз вернул своего посла в Россию

"В ответ на многочисленные запросы мы информируем, что Глава Представительства ЕС в России, посол Маркус Эдерер вернулся в Россию после завершения консультаций в Брюсселе", - говорится сообщении.

Как сообщает УНН, 3 марта СМИ сообщили, что лидеры стран-членов Евросоюза по итогам переговоров на саммите в Брюсселе решили отозвать посла в России Маркуса Эдерером.



Посол ЕС в России прибыл в Брюссель для консультаций 24-25 марта.