Євросоюз повернув свого посла в Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Посол Європейського Союзу на Росії Маркус Едерер, відкликаний у зв'язку з отруєнням Сергія Скрипаля, повернувся до Москви. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тwitter офіційного представництва ЄС в Росії.
"У відповідь на численні запити ми інформуємо, що Голова Представництва ЄС в Росії, посол Маркус Едерер повернувся в Росію після завершення консультацій у Брюсселі", - сказано повідомлені.
Як повідомляє УНН, 3 березня ЗМІ повідомили, що лідери країн-членів Євросоюзу за підсумками переговорів на саміті в Брюсселі вирішили відкликати посла в Росії Маркуса Едерера.
Посол ЄС в Росії прибув до Брюсселя для консультацій 24-25 березня.