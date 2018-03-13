Евросоюз обновил черный список оффшоров

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Три страны и территории были исключены Советом Евросоюза из списка юрисдикций ЕС, не сотрудничающих в сфере налогообложения, и еще три включены в этот перечень. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу евроинституции.

“13 марта 2018 года Совет удалил из этого списка Бахрейн, Маршалловы Острова и Сент-Люсию и добавил Багамские Острова, Сент-Китс и Невис и Виргинские острова США”, — говорится в сообщении.

Таким образом, в списке несовместимых остается 9 юрисдикций: Американское Самоа, Багамы, Гуам, Намибия, Палау, Самоа, Сент-Китс и Невис, Тринидад и Тобаго, а также Виргинские острова.

Сегодняшнее решение было принято без обсуждения на заседании Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам.

Черный список ЕС призван способствовать добросовестному управлению в сфере налогообложения во всем мире, максимизируя усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества. Он также содержит рекомендации о шагах, которые необходимо предпринять для исключения из списка.

Добавим, юрисдикциям, которые остались в списке, Совет ЕС настоятельно рекомендует внести необходимые изменения. Ведь их налоговое законодательство, политика и административная практика приводят или могут привести к потере доходов для государств-членов ЕС.

Напомним, в январе Совет ЕС исключил восемь стран и территорий из списка юрисдикций ЕС, не сотрудничающих в сфере налогообложения.

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