Евросоюз обновил черный список оффшоров

КИЕВ. 13 марта. УНН. Три страны и территории были исключены Советом Евросоюза из списка юрисдикций ЕС, не сотрудничающих в сфере налогообложения, и еще три включены в этот перечень. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу евроинституции.