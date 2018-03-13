Євросоюз оновив чорний список офшорів

КИЇВ. 13 березня. УНН. Три країни і території були виключені Радою Євросоюзу зі списку юрисдикцій ЄС, які не співпрацюють у сфері оподаткування, та ще три включені до цього переліку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу євроінституції.