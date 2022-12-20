Европу охватила самая худшая в истории вспышка птичьего гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Европа была охвачена «самой разрушительной» вспышкой птичьего гриппа в прошлом году, заявили европейские органы здравоохранения во вторник, когда эксперты изучают возможность вакцинации, передает УНН.
Детали
По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и ЕС, с октября 2021 года по сентябрь 2022 года на фермах в 37 европейских странах было обнаружено около 2500 вспышек птичьего гриппа.
По данным EFSA, за это время на пострадавших фермах было убито около 50 миллионов птиц.
В жертвы не входят профилактические выбраковки кур, уток и индейок, которые проводились одновременно со вспышками, сообщило агентство здравоохранения AFP.
EFSA заявило, что "впервые" не было заметного разделения между двумя эпидемическими волнами, поскольку летом вирус не был взят под контроль.
Этой осенью эпидемия была опаснее, чем в то же время в прошлом году, количество зараженных ферм увеличилось на 35 процентов.
В период со 2 сентября по 10 декабря 2022 г. на фермах в 18 странах Европы было зарегистрировано около 400 вспышек. Вирус также обнаружен более 600 раз у диких птиц, особенно уток и лебедей, что, как говорится в отчете, могло способствовать распространению вируса между фермами.
Органы здравоохранения изучают возможность использования вакцин для пресечения распространения вируса.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний заявил, что риск заражения людей был низким, а для людей, работающих в контакте с птицами и домашними птицами, - «от низкого до среднего».