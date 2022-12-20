Європу охопив найгірший в історії спалах пташиного грипу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Європа була охоплена «найруйнівнішим» спалахом пташиного грипу минулого року, заявили європейські органи охорони здоров'я у вівторок, коли експерти вивчають можливість вакцинації, передає УНН.
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За даними Європейського агентства з безпеки харчових продуктів, Європейського центру профілактики та контролю захворювань та ЄС, з жовтня 2021 року до вересня 2022 року на фермах у 37 європейських країнах було виявлено близько 2500 спалахів пташиного грипу.
За даними EFSA, за цей час на постраждалих фермах було забито близько 50 мільйонів птахів.
До жертв не входять профілактичні вибракування курей, качок та індичок, які проводилися одночасно зі спалахами, повідомило агентство охорони здоров'я AFP.
EFSA заявило, що "вперше" не було помітного поділу між двома епідемічними хвилями, оскільки влітку вірус не був узятий під контроль.
Цієї осені епідемія була небезпечнішою, ніж у той же час минулого року, кількість заражених ферм збільшилася на 35 відсотків.
У період з 2 вересня до 10 грудня 2022 р. на фермах у 18 країнах Європи було зареєстровано близько 400 спалахів. Вірус також був виявлений понад 600 разів у диких птахів, особливо качок та лебедів, що, як мовиться у звіті, могло сприяти поширенню вірусу між фермами.
Органи охорони здоров'я вивчають можливість використання вакцин для припинення поширення вірусу.
Європейський центр профілактики та контролю захворювань заявив, що ризик зараження людей був низьким, а для людей, які працюють у контакті з птахами та свійськими птахами, - «від низького до середнього».