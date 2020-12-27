Европол предупредил об опасности мошенничества с вакциной от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В связи с началом вакцинации от коронавируса в ЕС Европол предупредил о мошенничестве. Существует реальная опасность, что преступники попытаются воспользоваться огромным спросом, заявила глава Европола Катрин де Болл в воскресенье, 27 декабря, передает УНН со ссылкой на DW.
По словам де Болл, в соцсетях уже появились объявления о продаже вакцины. Однако эти объявления публикуют мошенники, подчеркнула глава Европола. Те кто откликнулись на подобные предложения или совсем ничего не получат после оплаты, или же им отправят подделку, что может обернуться серьезными последствиями для здоровья, предостерегла Катрин де Болл.
В свою очередь, правоохранители должны быть готовы к попыткам кражи вакцины против коронавируса, отметила глава Европола.
“Во время первого локдауна банды нападали, например, на транспорт, перевозящий защитные маски. Теперь такая опасность существует с вакциной”, — подчеркнула она. Европол идентифицировал локации, в которых вероятность подобных преступлений наиболее высока. Кроме того, полицейские ведомства европейских стран намерены сотрудничать друг с другом, чтобы предотвратить кражу вакцины.
Напомним, 21 декабря Еврокомиссия окончательно одобрила для применения вакцину от коронавируса BNT162b2, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. К 26 декабря препаратбыл доставлен во все страны ЕС.
Уже сегодня, в воскресенье 27 декабря, Евросоюз начинает вакцинацию своего населения от коронавируса.