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Европе нужно бить в ответ: Зеленский о газовых угрозах россии

Европе нужно бить в ответ: Зеленский о газовых угрозах россии

Киев • УНН

 • 190736 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европе нужно бить по россии в ответ на очередные газовые угрозы, связанные с ограничением поставок через "Северный поток —1". Об этом он сообщил во время видеообращения, передает УНН.

Цитата

«Сегодня мы увидели очередные газовые угрозы Европе. Даже несмотря на уступку по турбине для «Северного потока», ооссия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана по контрактам. И это откровенная газовая война, которую россия ведет против объединенной Европы. Им безразлично, что будет с людьми, как они будут страдать – от голода из-за блокирования портов или от зимних холодов и бедности... Или от оккупации», - сказал Зеленский.

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Детали

Он отметил, что это просто разные формы террора.

«И поэтому нужно бить в ответ. Не думать, как вернуть какую-нибудь турбину, а усиливать санкции. Делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но и вообще от любого остающегося экспорта. И максимально разрывать торговые связи с россией, потому что каждая такая связь – это потенциальное средство давления для россии», - отметил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что газовый шантаж Европы, который ежемесячно только усиливается, нужен государству-террористу для того, чтобы ухудшить жизнь для каждого европейца.

«Это на самом деле можно рассматривать как стимул, что 8 санкционный пакет ЕС был значительно весомее, чем недавно утвержденный 7»,- добавил он.

Дополнение

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что отсутствующая турбина газопровода "Северный поток-1" не может являться поводом для отказа от возобновления поставок газа из россии в Европу.

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