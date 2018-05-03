Европейский исследовательский центр провел соцопрос об электоральных предпочтениях украинцев

Так, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, в новый состав высшего законодательного органа страны прошли бы восемь политических партий. Наибольшее количество голосов украинских избирателей получила бы партия “Батькивщина” во главе с Юлией Тимошенко (12,3%) и партия “Блок Петра Порошенко — “Солидарность” (11,4%). За ними следуют партия “За життя” Вадима Рабиновича (7,9%), “Гражданская позиция” Анатолия Гриценко (7,8%), “Оппозиционный блок” Юрия Бойко (7,4%), Радикальная партия Олега Ляшко (6,9%), новый политический проект “Слуга народа” телезвезды Владимира Зеленского (5,7%) и Объединение “Самопомич” Андрея Садового (5,3%).

Отметим, что условный блок правых партий (“Национальный корпус”, “Свобода”, “Правый сектор”) получил бы только 4,1% голосов.

Таблица 1. Как бы вы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли это воскресенье?

Что же касается выборов президента Украины, наибольшее количество голосов в первом туре получат лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко (10,2%) и нынешний глава государства Петр Порошенко (9,7%), а также лидер партии “За життя” Вадим Рабинович (7,6%) и новичок политических рейтингов — лидер партии “Слуга народа” Владимир Зеленский (7,2%).

Таблица 2. Как бы вы проголосовали, если бы выборы Президента Украины прошли в это воскресенье?

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (Бельгия) в период с 19 по 30 марта 2018 года. Общее количество респондентов составило 2028 человек (репрезентативная выборка). Метод опроса — прямые интервью. Вероятная погрешность — 2,2%.