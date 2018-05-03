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Європейський дослідницький центр провів соцопитування про електоральні вподобання українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У Верховну Раду України наступного скликання можуть пройти вісім партій, а перший етап виборів президента мають всі шанси виграти Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, опубліковані на сайті EuToday.net міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (The Belgium-Ukraine Research Institute), передає УНН.

Європейський дослідницький центр провів соцопитування про електоральні вподобання українців

Так, якби парламентські вибори проходили в найближчу неділю, до нового складу вищого законодавчого органу країни пройшли б вісім політичних партій. Найбільшу кількість голосів українських виборців отримала б партія “Батьківщина” на чолі з Юлією Тимошенко (12,3%) і партія “Блок Петра Порошенка — “Солідарність” (11,4%). За ними слідують партія “За життя” Вадима Рабіновича (7,9%), “Громадянська позиція” Анатолія Гриценка (7,8%), “Опозиційний блок” Юрія Бойка (7,4%), Радикальна партія Олега Ляшка (6,9%), новий політичний проект “Слуга народу” телезірки Володимира Зеленського (5,7%) і Об’єднання “Самопоміч” Андрія Садового (5,3%).

Відзначимо, що умовний блок правих партій ( “Національний корпус”, “Свобода”, “Правий сектор”) отримав би лише 4,1% голосів.

Таблиця 1. Як би ви проголосували, якби вибори до Верховної Ради України пройшли цієї неділі?

Що ж стосується виборів президента України, найбільшу кількість голосів в першому турі отримають лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко (10,2%) і нинішній глава держави Петро Порошенко (9,7%), а також лідер партії “За життя” Вадим Рабінович (7,6%) і новачок політичних рейтингів — лідер партії “Слуга народу” Володимир Зеленський (7,2%).

Таблиця 2. Як би ви проголосували, якби вибори Президента України відбулися цієї неділі?

Опитування проводилося на території України міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (Бельгія) в період з 19 по 30 березня 2018 року. Загальна кількість респондентів становить 2028 осіб (репрезентативна вибірка). Метод опитування — прямі інтерв’ю. Ймовірна похибка — 2,2%.

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